Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara Ukrayna'nın Stoyanka kentinde Rus saldırılarının ardından savaşın izleri görüntülendi.

- Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

KİEV - Ukrayna'nın Stoyanka kentinde Rus saldırılarının ardından savaşın izleri görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birliklerinden temizlenen bölgelerde savaşın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi. Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından başkente 30 kilometre mesafede bulunan Stoyanka'da da savaşın izleri ortaya çıktı. Kentte birçok yerleşim yeri ağır hasar alırken, kentte birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı görüldü.

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title