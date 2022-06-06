Ukrayna'nın savaş mağduru şampiyon çocukları Antalya'da eğitimlerini sürdürüyor - Haberler

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'ya gelen ve aralarında çeşitli branşlarda şampiyonlukları bulunan Ukraynalı çocuklar, gönüllülerin açtığı kurslarda hem eğitimlerini sürdürüyor hem de yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı ailelerin çocukları için Konyaaltı Belediyesince kurs merkezi açıldı.

Kentte yerleşik yaşayan Ukraynalıların gönüllü öğretmenlik yaptığı merkezdeki çocuk sayısı, hafta sonları 500'ü buluyor. Kurslara katılan Ukraynalı çocuklar arasında, ülkelerinde çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren, şampiyonlukları ve dereceleri bulunan çocuklar da yer alıyor.

"Ukrayna'nın Yetenekli Çocukları" adı verilen sınıfta toplanan çocuklar, hep bir ağızdan "Teşekkürler Türkiye, Yaşasın Türkiye" diyerek, sevgi ve minnettarlıklarını dile getirdi.

"Psikolojik destek veriyoruz, yaralarını sarıyoruz"

Gönüllü öğretmenlerden Olla Dobrovolske, AA muhabirine, amaçlarının savaşın izlerini taşıyan Ukraynalı çocukları Antalya'da bir araya getirmek ve eğitimlerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Dobrovolske, her yaştan çocuklar için sınıflar açtıklarını, özel yetenekliler için de kurslar düzenlendiğini kaydetti.

Çocuklar arasında ressam, futbolcu, dansçı ve yüzücüler bulunduğunu aktaran Dobrovolske, "Amacımız bu çocukların yeteneklerini geliştirmek. Çocuklara psikolojik destek de veriyoruz, yaralarını sarıyoruz. Çok mağdur oldular. Buraya gelen çocuklar resimlerinde füzeler, savaş uçakları çiziyorlardı. Korku dolu resimler yapıyorlardı. Şimdi çiçek, ağaç, güneş yapıyorlar. Mutluluklarını resimlere yansıtıyorlar." dedi.

Öğretmen Lidia Yaraşır ise Ukraynalı çocukların bir araya gelerek hem eğitim gördüklerini hem de arkadaş edindiklerini vurguladı.

Ukraynalı çocukların Antalya'yı çok sevdiğini anlatan Yaraşır, kentte resmi bir okul açmak istediklerini ifade etti.

Eğitim gördüğü okul bombalandı

Bilgisayar yazılımları yapan 14 yaşındaki Yuzkevych Dmeytro, Ukrayna'da eğitim gördüğü okulun 4 Mart'ta bombalandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Artan saldırılar nedeniyle ailesiyle Antalya'ya geldiklerini belirten Dmeytro, "Matematik, programlama ile yazılım konularında şehir ve bölge yarışmalarında şampiyonluklarım var. Ukrayna Programlama Olimpiyatları'nda üçüncülük elde ettim. Buradaki okula devam ederek kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Modern dans yapan 9 yaşındaki Veronika Morkova ise Harkiv'den geldiğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkçe dersleri almaya da başladığını söyleyen Morkova, "Ukrayna'da bale ve paten yarışmalarda şampiyonluklarım var. Modern dansımı burada geliştirerek yaş kategorimdeki turnuvalarda şampiyon olmayı hedefliyorum. Modern dansta, balede hem ülkemi hem de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karate sporuyla uğraşan 16 yaşındaki Emilia Dobrovolske de bir süredir ailesiyle Antalya'da yaşadığını, ülkesinden gelen yetenekli sporculara eşlik ederek onların kente alışmaları ve yabancılık çekmemeleri için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ülkelerindeki birçok yarışma ve şampiyonada dereceler elde etmiş olan Roksolyana Lucustun, Kataki Elvie, Livinenko Margarita, Troyan Yarina, İzhurkova Sofya ile Anton Fedor da kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.