Ukrayna'nın Saldırılarında 102 İHA Düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 102 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 23.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar Ukrayna'nın İHA saldırılarında Rus hava savunma sistemlerinin 102 uçak tipi İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz üzerinde 22, Rostov bölgesinde 21, Samara bölgesinde 21, Krasnodar bölgesinde 18, Kırım üzerinde 11, Voronej bölgesinde 3, Saratov bölgesinde 3, Volgograd bölgesinde 2 ve Azak Denizi üzerinde 1 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ölen ve yaralanan olmadığı da ifade edildi.

Öte yandan, Krasnodar Bölgesi Operasyonel Karargahı yetkilileri, İHA parçalarının düşmesi sonucu Kuban'ın Severskiy bölgesindeki rafineri tesisinde yangın çıktığını ayrıca Gelincik'te de orman yangını başladığını söyledi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında, Krasnodar bölgesindeki Afipskiy ve Samara bölgesindeki Novokuybışevskiy petrol rafinerilerinde yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.