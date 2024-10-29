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Ukrayna'nın Rusya'daki Etanol Tesisine İHA Saldırısı: 2 Yaralı

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Ukrayna güçleri, Rusya'nın Voronej bölgesindeki bir etanol tesisine insansız hava aracı ile saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, 800 metrekarelik alanda yangın çıktı.

- Ukrayna, Rusya'da etanol tesisine İHA ile saldırdı: 2 yaralı

Tesiste 800 metrekarelik alanda yangın

MOSKOVA - Ukrayna güçlerinin Rusya'nın güneyindeki Voronej bölgesinde bulunan etanol tesislerini insansız hava aracı ile hedef alması sonucu 2 kişi yaralanırken, 800 metrekarelik alanda yangın çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 976'ncı güne girilirken, karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın güneyindeki Voronej bölgesinde bulunan etanol üretim tesisine insansız hava aracı ile saldırdı. Bölge Valisi Alexander Gusev yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirtirken, çıkan yangının tesiste hasara neden olduğunu söyledi. Gusev, dün gece saatlerinde bölge üzerinde imha edilen yaklaşık 10 Ukrayna İHA'sının parçalarının Novokhopersky'de bulunan binalarda da tahribata yol açtığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 800 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna'nın Rusya'daki Etanol Tesisine İHA Saldırısı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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