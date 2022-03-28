- Ukrayna'nın Rivne bölgesinde yakıt deposu vuruldu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rusya, Ukrayna'da stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Rus ordusu, dün akşam Ukrayna'nın Lutsk kentinde bulunan petrol deposunun ardından bu kez de Rivne bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rivne Valisi Vitaliy Koval yaptığı açıklamada, "Düşman Rivne bölgesinde yakıt deposuna roketli saldırı düzenledi. Bölgeye Acil Durumlar Servisi ekibi sevk edildi. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.