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Ukrayna'nın Poltava Kentine Balistik Füze Saldırısı: 41 Ölü, 180 Yaralı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Poltava kentine düzenlediği balistik füze saldırısında en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 180 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda bir eğitim kurumu ve bir hastane de zarar gördü.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın balistik füzelerle Ukrayna'nın doğusundaki Poltava kentine yönelik saldırısında en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 180 kişinin yaralandığını bildirdi. İki adet balistik füzenin "bir eğitim kurumunun ve yakınındaki bir hastanenin" bulunduğu bölgeye isabet ettiğini belirten Zelenskiy, füze saldırılarından sonra oluşan enkazdan kurtarılan kişiler olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın Poltava kentine yönelik iki adet balistik füzeyle saldırdığını bildiren Zelenskiy, saldırıda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, iki adet balistik füzenin "bir eğitim kurumunun ve yakınındaki bir hastanenin" bulunduğu bölgeye isabet ettiğini aktararak, saldırılar sonucu oluşan enkazdan kurtarılan kişiler olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Poltava şehrinin Rusya'nın "barbarca bir saldırısı" sonrasında "korkunç bir gün" geçirdiği belirtildi. Açıklamada şehrin iki balistik füze ile vurulduğu, "hava saldırısı sirenleri ile füzelerin zeminle buluşması arasında çok az zaman geçtiği" bu nedenle sığınaklara kaçmaya çalışan bazı sivillerin bu sırada yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kurtarma ekiplerinin 25 kişiyi kurtardığı, kurtarılanlardan 11'nin füzelerin neden olduğu enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Poltava'da üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi.

Rusya sınırından yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Poltava, düzenli olarak füze saldırılarına maruz kalsa da ülkenin doğu sınırlarına daha yakın bölgeler kadar yoğun bombardımanlara uğramamıştı. Yaz başında Rusya, Poltava bölgesindeki bir havaalanını Ukrayna savaş uçaklarını yok etme amacıyla hedef aldığını belirtmişti. Ancak bugün yapılan saldırı şehir merkezine yönelik olmasıyla diğer saldırılardan ayrılıyor.

Rusya'dan henüz Poltava saldırısına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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