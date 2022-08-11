Haber : Ukrayna'nın Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü

 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü

Ukrayna'nın Dniptopetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 sivilin öldüğü, 9'unun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Dniptopetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 sivilin öldüğü, 9'unun yaralandığı bildirildi.

Nikopol Belediyesi Başkanı Aleksander Sayuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin sabah saat 01.00'den itibaren çok namlulu roketatarlarla vurulmaya başladığını kaydetti.

Şehrin merkezi dahil Nikopol ilçesine yönelik toplam 120 füzenin fırlatıldığı bilgisini paylaşan Sayuk, saldırılar sonucu konutların hasar aldığını belirtti.

Sayuk, "Saldırılar sonucu bugün 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ama bu rakamlar değişebilir. Yaralılar arasında 13 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor." dedi.

Özelikle son bir aydır Nikopol'e saldırıların başladığına dikkati çeken Sayuk, "Hemen her gün şehir vuruluyor. Neden böyle oldu bilemiyorum." diye konuştu.

En güçlü saldırılar bugün oldu

Temmuzdan bugüne kadar Rus güçlerince yapılan saldırılarda şehirde 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 30'a yakın kişinin ise yaralandığını kaydeden Sayuk, "Şehirde siviller var. Saldırılar sivillerin yaşadığı evlere yapılıyor. En ciddi saldırı bugün oldu." ifadelerini kullandı.

Sayuk, şehir nüfusunun 106 bin olduğunu, savaş nedeniyle yaklaşık 45 sivilin buradan ayrılarak daha güvenli bölgelere gittiğini aktardı.

Nikopol'den, Rus güçlerin kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali görünüyor

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerin kontrolüne geçen Zaporijya nükleer santrali, Kakhovka Baraj Gölü'nün karşı kıyısında yer aldığı için Nikopol'den net görünüyor.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Zaporijya Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title