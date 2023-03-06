Ukrayna'nın Nikopol şehri sakinleri aylardır Rus saldırıları altında yaşıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrinin sakinleri aylardır Rus saldırıları altında yaşıyor.

Savaş başlamadan önce nüfusun yaklaşık 106 bin olduğu Nikopol'de, saldırılar nedeniyle halihazırda 43 bine yakın sivil kalmış durumda.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk dönemlerde, Mart 2022'de Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali, Kahovka Baraj Gölü'nün karşı kıyısında yer alıyor ve Nikopol'den net bir şekilde görülüyor.

Dnipro Nehri'nin üzerinde kurulan barajın karşı kıyısında Rus güçleri konuşlanmışken, Nikopol şehrinin bulunduğu bölge ve baraj tarafındaki yerleşim yerleri Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Rus güçlerinin bulunduğu bölgeler ile şehir arasında sadece baraj gölü bulunuyor ve Nikopol'e yönelik sık sık topçu saldırıları düzenleniyor. Nikopol ile Marganets şehirleri ve yakın yerleşim yerleri de topçu saldırılarıyla hasar alıyor.

"Nikopol'de kimse güvende değil"

Nikopol'de düzenlenen bir Rus topçu saldırısında hasar gören evini temizlemeye ve onarmaya çalışan 57 yaşındaki Sergey Trotsyuk, AA muhabirine şehirde yaşananları anlattı.

Trotsyuk, benzer saldırıların daha önce de yaşandığını aktararak "Bizde haberler iyi değil. Her gün bize yönelik atışlar yapıyorlar. Sirenler sürekli çalıyor." dedi.

Rus güçlerinin şehre yönelik saldırılarında çeşitli topçu sistemleri kullandığını savunan Trotsyuk, "Siz de görüyorsunuz, barajın karşı kıyısında Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu Energodar şehri var. Onlar (Ruslar) oradan atışlar yapıyor." diye konuştu.

Saldırılarda yaşadığı konutun hasar aldığını dile getiren Trotsyuk, "Bir top mermisi dün gece evimize isabet etti. Benim evim, yukarı ve aşağıdaki komşularımın evleri hasar gördü. Pencereler kırıldı. O sırada evdeydik. Her gün saldırı var ve mermilerin nereye isabet edeceği belli değil. Şehrin sanayi bölgesine, merkezine, çarşıya, tarihi merkezine, here yere saldırı yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikopol'e yönelik saldırıların geçen yılın yaz mevsiminden itibaren yoğunlaştığına dikkati çeken Trotsyuk, "Energodar'a kadar sadece 6 kilometrelik mesafe var. Oradan atışlar yapıyorlar. Burada kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.

Bir saldırı sırasında müstakil evleri kısmen yıkılan 19 yaşındaki Vasilisa Sokolova de 28 Şubat gece saatlerinde evlerine bir top mermisinin isabet ettiğini kaydetti.

Saldırı sırasında kız kardeşi ve annesiyle evde olduklarını belirten Sokolova, "28 Şubat sabaha karşı saat 02.20 civarında saldırı oldu. Patlamanın sesiyle uyandık. Duman ve kül nedeniyle hiçbir şey görünmüyordu. İlk olarak pencereleri açtık." dedi.

Barajın kıyısında yaşayan Sokolova, barajın karşında Rus güçlerin bulunduğu bazı noktalara kadar yaklaşık 2 kilometre mesafe olduğundan burada yaşamanın oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.