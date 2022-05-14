Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeler sürüyor - Haberler

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Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeler sürüyor

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'den tahliye edilmek üzere yaklaşık bin sivil araç Zaporijya'ya doğru yola çıktı.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'den tahliye edilmek üzere yaklaşık bin sivil araç Zaporijya'ya doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri de sürüyor. Bugün Ukraynalı siviller, Mariupol kentinden Zaporijya'ya doğru yola çıktı. Sivillerin tahliyelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mariupol Belediye Başkan Danışmanı Petro Andriushchenko, "Mariupol'den sevindirici tahliye. 3 günden fazla bir süredir geçişi bekleyen Mariupol sakinlerinin, Zaporijya'ya tahliye edilmesine sonunda izin verildi. Hepimiz güzel haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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