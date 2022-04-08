Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıklamıştı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıların tedavisine yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söylemişti.

Rus güçlerce "Toçka-U" füzesiyle vurulduğu bildirilmişti

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzeleri sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.