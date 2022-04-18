Ukrayna'nın Komşusu Moldova İşgali Kaygıyla İzliyor

Ukrayna'nın komşusu Moldova'da hem yetkililer hem halk, Rusya'nın Ukrayna işgalini büyük bir kaygıyla izliyor. Moldova da Ukrayna gibi NATO ya da Avrupa Birliği üyesi değil. Bir başka benzerlik de her iki ülkede halk arasında Rusça konuşanların sayısının çok fazla olması

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