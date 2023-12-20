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Ukrayna'nın Karadeniz'deki alternatif ihracatı 10 milyon tona ulaştı

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki alternatif 'insani koridor' üzerinden yaptığı ihracatın Ağustos ayından bu yana 10 milyon tona ulaştığını açıkladı.

KİEV, 20 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki alternatif "insani koridor" üzerinden yaptığı ihracatın Ağustos ayından bu yana 10 milyon tona ulaştığını söyledi.

Kubrakov, Salı günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yeni koridorun faaliyeti süresince Ukrayna'dan 302 geminin hareket ettiğini, 337 geminin ise ülke limanlarına giriş yaptığını belirtti.

Kubrakov'a göre gemiler Ukrayna'dan 24 ülkeye tahıl ve çeşitli ürünler taşıdı.

Kubrakov, Ukrayna'nın an itibarıyla alternatif deniz yolu üzerinden ayda yaklaşık 5 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini, koridorun faaliyete geçtiği ilk ayda ise bu ihracatın 278.000 ton seviyesinde kaldığını ifade etti.

Ukrayna, Temmuz ayında çöken Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak Ağustos ayında Karadeniz'de kargo gemileri için bir "insani koridor" kurmuştu.

Kubrakov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarının faaliyete geçmesinin, Rusya ile çatışmanın başlamasından bu yana azalan tarım ve metalürji ihracatını artırmak suretiyle gelecek yıl ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına yüzde 8 katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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