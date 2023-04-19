Ukrayna'nın İnsani Yardım İnisiyatifleri Kapsamındaki Tahıl Sevkiyatı 541.700 Tonu Aştı

KİEV, 19 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, insani yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelere 541.700 ton gıda maddesi teslim edildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform'un bakanlık verilerine dayandırdığı ve Çarşamba günü yayımlanan haberine göre, Dünya Gıda Programı kapsamında yaklaşık 371.100 ton ürün, "Ukrayna'dan Tahıl Koridoru" programı kapsamında ise yaklaşık 170.000 ton ürün sevk edildi.

Hafta başında Ukrayna'dan 30.000 ton buğday taşıyan bir gemi, gıdaya en çok ihtiyaç duyan Arap ülkelerinden Yemen'e ulaştı.

Bakanlığa göre Karadeniz Tahıl Koridoru İnisiyatifi'nin yürürlüğe girmesinden bu yana, Ukrayna, düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülkelere gönderdiği 5 milyon tondan fazla ürün de dahil olmak üzere 27,73 milyon ton tarım ürünü ihraç etti.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna krizi sürerken küresel pazarlara tahıl ve gübre tedariki sağlamak amacıyla, Ukrayna ve Rusya ile Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında Temmuz 2022'de imzalanmıştı.