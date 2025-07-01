Ukrayna'nın İjevsk'e Yıldırımı: Saldırıda Ölü ve Yaralılar Var

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Udmurtya Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Breçalov, Ukrayna ordusunun İjevsk kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Breçalov, Ukrayna ordusunun, İjevsk kentine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Breçalov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun İjevsk şehrindeki bir işletmeye yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerine acil servis ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Breçalov, "İşletme çalışanları tahliye edildi. Maalesef, ölü ve ağır yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Breçalov, ölü ve yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 60 İHA'nın gece saatlerinde çeşitli bölgeler üzerinde Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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