Ukrayna'nın İHA Saldırısında Rusya'da İki Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Sızran kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fedorişçev, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'lar ile bölgeye yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki sanayi işletmelerin saldırıya maruz kaldığını kaydeden Fedorişçev, saldırıda yakıt enerji tesislerinin hedef alındığını aktardı.

Fedorişçev, "İHA'ların düşmesi sonucu Sızran şehrinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 69 İHA'nın hava savunma sistemlerinde çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.