Ukrayna'nın İHA Saldırısında Rus Savaş Muhabiri Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde gerçekleştirilen bir insansız hava aracı saldırısında, Rus savaş muhabiri İvan Zuyev yaşamını yitirdi, bir diğer muhabir ise ağır yaralandı. Bu, RIA Novosti muhabiri kadrosunda yaşanan üçüncü kayıp oldu.

MOSKOVA, 17 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Rus savaş muhabiri hayatını kaybederken, bir muhabir de yaralandı.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberinde muhabirlerinden İvan Zuyev'in görev sırasında yaşamını yitirdiğini, meslektaşı Yuri Voytkeviç'inse ağır yaralı olduğunu bildirildi.

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de yaptığı açıklamada, "İvan aramızdan ayrıldı. Bu, savaş muhabiri kadromuzdaki üçüncü kaybımız. O, son derece deneyimli ve yetenekli bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.

Daha önce RIA Novosti muhabirleri Andrei Stenin ve Rostislav Zhuravlev de benzer saldırılarda hayatını kaybetmişti. Stenin 2014 yılında, Zhuravlev ise 2023 yılında yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın 4 Ocak'ta düzenlediği İHA saldırısında da Rus savaş muhabiri Alexander Martemyanov hayatını kaybetmiş, 4 medya çalışanıysa yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
