Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesine İha Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 3 Yaralı

MOSKOVA, 24 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği yeni bir terör saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, saldırılarda bir köyde bulunan bir aracın, bir ticari binanın girişinin ve özel bir konutun hedef alındığını belirtti.