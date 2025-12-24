Ukrayna, Rusya'nın Belgorod Bölgesine İha Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırının hedefleri arasında bir araç, bir ticari bina ve özel bir konut yer aldı.
MOSKOVA, 24 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği yeni bir terör saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Yerel yetkililer, saldırılarda bir köyde bulunan bir aracın, bir ticari binanın girişinin ve özel bir konutun hedef alındığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel