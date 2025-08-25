Ukrayna'nın İHA Saldırıları Rusya'daki Nükleer Santralde Yangın Çıkardı

MOSKOVA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırıları, Rusya'daki bir nükleer santralde ve bazı enerji tesislerinde yangınlara neden oldu.

Bölgesel operasyon merkezinin pazar günü yaptığı açıklamada günün erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düşen parçalarının Kursk Nükleer Santrali'ndeki bir transformatöre çarparak yangın çıkardığı ve hasara yol açtığı belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, çıkan yangının söndürüldüğü ve santralde ve çevresindeki alanda radyasyon seviyelerinin değişmediği kaydedildi.

Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, bölgede düşen bir İHA'nın parçalarının da Rus doğalgaz üreticisi Novatek'in Ust-Luga limanındaki terminalinde yangına neden olduğunu söyledi.

Drozdenko, yangının söndürüldüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içerisinde çok namlulu HIMARS roket sisteminden yapılan 3 atışı ve 172 İHA'yı önlediğini açıkladı.