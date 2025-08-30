Ukrayna'nın İHA Saldırıları: Rusya 86 Uçak İHA'sını Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda toplam 86 uçak tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılar neticesinde bazı havaalanlarında uçuşlara da geçici sınırlama getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda 86 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 21.00'den bu sabah 07.00'ye kadar Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 86 uçak tipi İHA'yı vurduğu aktarılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 30, Kırım üzerinde 15, Rostov bölgesinde 13, Krasnodar bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 5, Belgorod bölgesinde 4, Smolensk, Kaluga ve Tver bölgelerinde 2'şer, Tula ve Kursk bölgelerinde de 1'er İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, gece boyunca Rusya'nın farklı şehirlerindeki havaalanlarında uçuşlara geçici sınırlama getirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), yaptığı açıklamalarda, Volgograd, Kaluga, Saratov, Samara, Soçi, Kazan ve Nijnekamsk havaalanlarının bir süreliğine uçuşlara kapatılıp yeniden açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
