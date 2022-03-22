Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti - Haberler

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Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

AA - Güncel
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Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

Sivillerin göz yaşartıcı gaz bombasından kaçışı Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto ettiKİEV (AA) – Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Herson şehri merkezindeki Rus askerleri halka müdahale etti.

Sivillerin göz yaşartıcı gaz bombasından kaçışı Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

KİEV (AA) – Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Herson şehri merkezindeki Rus askerleri halka müdahale etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Herson'daki Ukraynalıların Rus ordusuna karşı protesto gösterisi düzenlediğini belirtti.

Ukrayna'yı desteklemek amacıyla protesto düzenleyen göstericilere karşı Rus güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını kaydeden Geraşenko, Rus ordusunun havaya ateş ederek halka müdahale ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti

AA / Güncel

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