Ukrayna'nın Hava Savunma İhtiyacı Artıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları artırdığını belirterek "Maalesef, Rusya'nın saldırıları sona erdirme yönündeki hazırlığını göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, Kiev'de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü ve Wadephul ile görüşmesinde güvenlik konularını masaya yatırdıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın güvenliğinin aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirten Sybiha, "Bu konuda önemli ve somut kararların verilmesi gerekiyor." dedi.

Ülkesine yönelik Rus hava saldırıların artarak sürdüğüne işaret eden Sybiha, sivillerin ve sivil altyapılarının hedef alındığını kaydederek "Maalesef, Rusya'nın saldırıları sona erdirmek yönündeki hazırlığı göremiyoruz." diye konuştu.

Bakan Sybiha, Ukrayna hava sahasını etkili şekilde savunmak için daha fazla hava savunma sisteminin gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a bu konudaki taleplerini ilettiğini aktaran Sybiha, "Ortaklarımızdan ek hava savunma sistemleri almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, dondurulan Rus varlıklarını, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkesinin kalkınması için kullanmak istediklerini dile getirdi.

Bu konuda müttefik ülkelerinden destek almak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Sybiha, "Hukuk uzmanları, Rus taşınmaz varlığının en çok olduğu bazı ülkelerde bu çözümü hayata geçirmek için doğru formülleri arıyor." dedi.

"Putin, tüm Ukrayna'yı fethetmek ve aynı zamanda tüm Avrupa'da korku yaratmak istiyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ziyaretinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın kendini ve aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için mücadele verdiğini kaydeden Wadephul, "Ukrayna, Rusya'dan sadece kendi egemenliği ve özgürlüğünü değil, aynı zamanda Avrupa'nın bağımsızlığını ve egemenliğini koruyor." diye konuştu.

Rus ordusunun son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını belirten Wadephul, hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bugün barıştan bahsetmesi tamamen bir alay konusudur. Müzakerelere hazır olduğu iddiası işaretten başka bir şey değildir. Tüm Ukrayna'yı fethetmek ve aynı zamanda tüm Avrupa'da korku yaratmak istiyor."

Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi tedarik etme konusunda mümkün olan tüm imkanları kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Wadephul, "Her türlü yolu deniyoruz. Elbette, Alman sanayi kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Wadephul, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini söyleyerek "Kararlı bir şekilde Ukrayna'nın yanındayız. Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz." dedi.

Almanya'nın, hava savunma sistemleri ve diğer mühimmat için Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını yaklaşık 2 milyar avro artırmaya karar verdiğini aktaran Wadephul, böylece toplam yardımın 9 milyar avroya kadar yükseleceğini bildirdi.