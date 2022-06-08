Ukrayna'nın Harkiv şehrine füze saldırısı düzenlendi - Haberler

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Ukrayna'nın Harkiv şehrine füze saldırısı düzenlendi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'nın Harkiv şehrine füze saldırısı düzenlendi

Ukrayna'nın Harkiv şehrine gece saatlerde düzenlenen füze saldırısında bir alışveriş merkezi ağır hasar aldı.

Ukrayna'nın Harkiv şehrine gece saatlerde düzenlenen füze saldırısında bir alışveriş merkezi ağır hasar aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv'e gece yarısı füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda, "Vostorg" adlı alışveriş merkezinin binası kısmen yıkıldı.

Şehir, cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Alışveriş Merkezi Müdürü Svetlana Giulina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin füzelerle alışveriş merkezini vurduğunu belirterek "Saldırı gece yarısı civarında oldu. Doğrudan bu binayı vurdular." dedi.

Giulina, saldırı sonucu yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Binanın büyük kısmının hasar gördüğünü ve market bölümünün de bundan etkilendiğini belirten Giulina, "Düşmana inat biz market kısmını pazartesi gününe kadar açmak için çalışacağız." diye konuştu.

Gece patlama seslerinin duyulduğu şehirde, dün akşamdan beri üç füze saldırısı düzenlendi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

alışveriş Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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