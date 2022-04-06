Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor - Haberler

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Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Harkiv'deki hayvanat bahçesini kuran Oleksandr Feldman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekoparktan etçilleri çıkarmaya başladık. Saldırılara rağmen 4 hayvan tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Tahliye için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Feldman, hayvanları mümkün olduğu kadar kurtarmaya çalışacaklarını vurguladı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Medya, Rusya, Güncel, Haberler

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