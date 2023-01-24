Ukrayna'nın harabeye dönen İzyum kentinde halk insani yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden yaklaşık 5 ay önce geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde halk, aylardır kendilerine dağıtılan sıcak yemekler sayesinde yaşam mücadelesini sürdürebiliyor.

Ukrayna'da savaşın başından Eylül 2022'ye kadar Rus ordusunun kontrolü altında kalan ve yoğun bombardımandan harabeye dönen İzyum'da sivil altyapı ciddi hasar gördü. Elektriğin de kısmen verildiği şehrin ve çevredeki köylerin binlerce sakini, gelen insani yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Gün boyunca oldukça az insanın ve aracın görüldüğü şehirde, bir yardım kuruluşuna ait yemekhanenin önünde öğlen saatlerinde sivillerden oluşan kuyruk dikkati çekiyor.

Her gün 5 binden fazla insana sıcak yemek veriliyor

İzyum ve bölgesinde yer alan köy sakinlerine her gün sıcak yemek ulaştıran yerel bir yardım kuruluşunun 34 yaşındaki başaşçısı Alina Skidina, AA muhabirine, bölgede halkın yaşadığı zorlukları anlattı.

Skidina, savaş nedeniyle işsiz kalan, çatısı veya penceresi olmayan evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren halka yardım sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Gönüllü çalıştığı yemekhanede, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde toplanan yardımlar sayesinde çeşitli yemekler hazırladıklarını aktaran Skidina, her gün çok sayda insanın buraya gelip sıcak yemek aldığını, ayrıca araçlarla bölgedeki yerleşim yerlerinde yemek dağıttığını dile getirdi.

Şehrin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen insanların toparlanmasının uzun zaman alacağını savunan Skidina, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Biz, onlar aç kalmasın diye mücadele ediyoruz. Savaş onları çok etkiledi. İnsanlar evsiz, ailesiz ve akrabasız kaldı."

Skidina, çalışma imkanı olmayan çoğu insan için sıcak yemeğin bile son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Biz insanlara gönüllü yardım ediyoruz. Her gün 5 binden fazla insana yemek ulaştırıyoruz." dedi.

Yardım kuruluşuna yemek almaya gelen 74 yaşındaki Marya Timopeenko, elektrik ve gaz hizmetinin verilmediği bir evde yaşadığı için sık sık hastalandığını söyledi.

Yemekhaneye çok yakın bir yerde yaşadığı için kendini şanslı hissettiğini dile getiren Timopeenko, "Her gün yemek almaya geliyorum. Bu, çok önemli bir yardım faaliyeti bizim için. Burada yaşamak çok zor." diye konuştu.