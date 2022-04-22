Ukrayna'nın güvenlik garantörü ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki partner ülkelerle müzakerelerinin bir hafta içinde tamamlanacağını bildirdi.

Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin potansiyel garantör ülkeleriyle siyasi danışmanlar düzeyinde istişarelerin sürdüğünü aktaran Podolyak, "Elbette farklı garantiler olacak. Bizim için silah tedariki, hava sahasının kapatılması, askeri istişareler ve ek silah alımı için fonlar önemlidir. Bu konuların en fazla bir hafta içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Daha önce Ukrayna makamları ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri olmaya hazır olduğunu bildirmişti.

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