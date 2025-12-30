Haberler

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle Ukrayna'nın güvenliği, destek ve yeniden inşası konularını görüştüklerini açıkladı. Ukrayna'nın AB'ye katılımının güvenlik garantisi sağlayacağını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avruaplı liderlerin Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşası hususlarını görüştüğünü bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizen von der Leyen, "Bu aynı zamanda başlı başına önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, geçmişteki genişleme dalgalarının da gösterdiği üzere, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 aralık'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenskiy ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi