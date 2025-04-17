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Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırıları Devam Ediyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın son 24 saatte Rus enerji altyapılarına 10 kez saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın son 24 saatte enerji altyapılarına 10 kez saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod, Bryansk, Ryazan, Tver, Kursk ve Tula ile ilhak edilen Zaporijya bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu söz konusu bölgelerin bazı kısmında elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 10 kez saldırı düzenlediği kaydedildi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapı unsurlarını tek taraflı olarak vurmaya devam etti."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerini enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürmekle suçluyor.???????

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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