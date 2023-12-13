Ukrayna'nın en büyük cep telefonu operatörü Kyivstar, büyük bir siber saldırıya maruz kaldı ve ülke genelinde mobil iletişim ve internet erişimi yavaşladı. Saldırıyla ilgili cezai kovuşturma başlatıldı ve saldırının arkasında Rus özel servislerinin olabileceği belirtildi.

Ukrayna'nın En Büyük Cep Telefonu Operatörü Kyivstar Siber Saldırıya Uğradı

KİEV, 13 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın en büyük cep telefonu operatörü Kyivstar Salı günü büyük bir siber saldırıya uğrarken, ülke genelinde mobil iletişim ve internet erişimi yavaşladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi yaptığı yazılı açıklamada saldırıyla ilgili cezai kovuşturma başlattığını duyurdu.

Servis, saldırının arkasında Rus özel servislerinin olabileceğini belirtti.

Economichna Pravda adlı medya kuruluşunun haberine göre, Kyivstar Başkanı Oleksandr Komarov şirketin bilişim teknoloji altyapısının saldırı nedeniyle kısmen çöktüğünü söyledi.

Basında yer alan çeşitli haberlere göre saldırı, Ukrayna'daki ATM ve pos makinelerinin işleyişini de sekteye uğrattı.

Bölgesel askeri yönetimin Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre saldırı, Kiev bölgesindeki 75'i aşkın yerleşim biriminde hava saldırısı alarm sistemlerinin faaliyetini de etkiledi.

Kyivstar, Ukrayna'da 24 milyondan fazla cep telefonu kullanıcısına ve 1 milyonu aşkın ev interneti kullanıcısına hizmet veriyor.