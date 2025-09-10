Ukrayna'nın Donetsk Bölgesinde Hava Saldırısı: 21 Ölüm

KİEV, 10 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yarova köyüne salı günü Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada polisin ve kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.