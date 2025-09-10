Haberler

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesinde Hava Saldırısı: 21 Ölüm

Güncelleme:
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yarova köyüne yapılan Rusya'nın hava saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri çalışmalara devam ediyor.

KİEV, 10 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yarova köyüne salı günü Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada polisin ve kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

