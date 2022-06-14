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Ukrayna'nın Dobropillya şehrine Rus hava saldırısı düzenlendi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'nın Dobropillya şehrine Rus hava saldırısı düzenlendi

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Dobropillya şehrine Rus güçlerince düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken füzenin düştüğü alandaki evler yıkıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Dobropillya şehrine Rus güçlerince düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken füzenin düştüğü alandaki evler yıkıldı.

Donetsk bölgesindeki Pokrovsky ilçesinde bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ettiği Dobropillya şehrinde 00.00 sularında düzenlenen hava saldırısında bazı evler tamamen yıkıldı bazıları ise ağır hasar gördü.

Yıkılan evinin enkazını eşi ve komşularıyla kaldırmaya çalışan 60 yaşındaki Lyudmila Kostina, AA muhabirine, patlamadan dolayı şok yaşadıklarını kaydetti.

Gece yaşanan şiddetli patlamayla evde güçlü sarsıntıların hissedildiğini anlatan Kostina, "Patlama olunca üzerime tavan çökmeye başladı ve bir demir parçası onun üzerime düşmesine mani oldu, yoksa tavanın altında kalacaktım." dedi.

Üç evin yerle bir olduğunu, diğerlerinin ise ağır hasar gördüğü için kullanılamaz hale geldiğini aktaran Kostina, hava saldırısında bir komşusunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Kostina, "Evimiz artık tamir edilemez, kullanılamaz. Onu toparlamak mümkün değil. Şehirdeki bazı insanlar bize kalacak yer teklif etti." diye konuştu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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