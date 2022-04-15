Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'daki bina enkazlarından 7 sivilin cesedi daha çıkarıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'daki bina enkazlarından 7 sivilin cesedi daha çıkarıldı.

Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinden itibaren ağır çatışmaların yaşandığı ve bina enkazlarında ceset arama çalışmalarının sürdüğü Borodyanka'da, son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yöneten ekibin yetkilisi Dimitri Khaminka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz burada sivillerin cesetlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün 7, dün ise 10 ceset çıkardık. Son 2 günde 17 ceset çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Khaminka, arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Borodyanka Belediyesine göre, bugüne kadar toplam 37 ceset bina enkazlarından çıkarıldı.

Mayın tarama çalışmaları sürüyor

Ceset arama çalışmalarının 6 Nisan'da başladığı, su, gaz ve elektriğin bugüne kadar olmadığı Borodyanka'da, mayın temizleme çalışmaları da sürüyor.

Rus askerlerinin geri çekilmesinden sonra oldukça fazla patlamamış mermi ve mayının sokaklarda, tarlalarda ve evlerin bahçelerinde kaldığı Borodyanka'da, temizlik çalışmaları da başladı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title