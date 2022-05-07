Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü
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Son dakika haberi: - Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor Kiev'de 200'den fazla konut hasar gördü Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.
- Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor
Kiev'de 200'den fazla konut hasar gördü
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan savaş devam ediyor. Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı hasara yönelik bilgi verdi. Belediye Başkanı Klitschko, Kiev'de savaş sırasında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini, 46 okul, 30 anaokulu ve 70'ten fazla kentsel altyapı tesisinin yıkıldığını duyurdu.
Başkentte havadan çekilen görüntüde çok katlı binaların kullanılamaz hale geldiği, binaların önünde park halinde bulunan araçların kül olduğu görüldü.