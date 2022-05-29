Ukrayna'nın başkenti Kiev, kuruluşunun 1540. yılını savaşın gölgesinde kutladı - Haberler

Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuruluşunun 1540. yılı savaşın gölgesinde kutlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Kiev'de kuruluşun 1540. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başkentte düzenlenen çevrim içi konferanslar, dünyanın dört bir yanından Ukraynalıları bir araya getirdi.

Açık havada resim sergilerinin açıldığı parklarda, çocuklar için çeşitli eğlence programları yapıldı.

Halkların Dostluğu (Drujba Narodov) Meydanı ile Kiev Çocuk ve Gençler Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun balkonunda konser düzenlendi.

Etkinliklere, çok sayıda başkent sakini katıldı.