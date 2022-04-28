Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi - Haberler

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bina vuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bina vuruldu.

Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatıldı.

Olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, burada gazetecilere, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söyledi.

Füzenin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'dan fırlatıldığını belirten Geraşçenko, saldırıda 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, İtfaiye, Füze, Kiev, Güncel, Haberler

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