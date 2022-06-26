Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı. Belediye Başkanı Kliçko, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Füzeler, Hazar Denizi'nden fırlatıldı Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti. Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi. AA / Davit Kachkachishvili - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.