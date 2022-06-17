Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

AA - Taner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Konya'da Kırım Türkleri Derneğine ziyarette bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Konya'da Kırım Türkleri Derneğine ziyarette bulundu.

Bodnar, Konya'da Ticaret ve Sanayi odalarını ayrı ayrı ziyaretinin ardından Kırım Türkleri Derneğine geçti.

Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel tarafından karşılanan Büyükelçi Bodnar'a kalpak ve ney hediye edildi. Bodnar da Demirel'e seramik tabak verdi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Bodnar, dernek binasında Kırım göçmeni Türklerin arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete savaş nedeniyle Konya'ya gelip yerleşen bazı Ukraynalılar da katıldı.

AA / Taner Aydın - Güncel

Ukrayna Ankara Kırım Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title