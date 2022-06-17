Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Konya'da Kırım Türkleri Derneğine ziyarette bulundu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Konya'da Kırım Türkleri Derneğine ziyarette bulundu. Bodnar, Konya'da Ticaret ve Sanayi odalarını ayrı ayrı ziyaretinin ardından Kırım Türkleri Derneğine geçti. Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel tarafından karşılanan Büyükelçi Bodnar'a kalpak ve ney hediye edildi. Bodnar da Demirel'e seramik tabak verdi. Dernek üyeleriyle sohbet eden Bodnar, dernek binasında Kırım göçmeni Türklerin arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete savaş nedeniyle Konya'ya gelip yerleşen bazı Ukraynalılar da katıldı. AA / Taner Aydın - Güncel Ukrayna Ankara Kırım Konya Güncel Haberler

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