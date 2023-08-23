Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Ukrayna için çözümün ne olacağına halkımız karar verecek"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, hiç kimsenin ülkesinin topraklarının ticaretini yapma hakkına sahip olmadığını ve Ukrayna için çözümün ne olacağına yalnızca Ukrayna halkının karar vereceğini belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, hiç kimsenin ülkesinin topraklarının ticaretini yapma hakkına sahip olmadığını ve Ukrayna için çözümün ne olacağına yalnızca Ukrayna halkının karar vereceğini belirtti.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'nın 32. bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle AA'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bağımsızlık mücadelesine atıfta bulunan Bodnar, "Nasıl ki Atatürk tam 100 yıl önce sayıca üstün düşmana karşı zafer elde ettiyse biz de aynı şekilde sayıca üstün olan Rusya'yı yeneceğimize inanıyoruz. 24 Ağustos'ta Bağımsızlık Günü'nü kutlayacağız. Aslında bağımsızlık savaşı verirken bu günler daha anlamlı geliyor." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği her zaman hissettiklerini söyleyen Bodnar, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve devletine sürekli olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, Ukrayna'nın var olma hakkını, Kırım'ın ve diğer işgal altındaki bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğunu dile getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"İşbirliğimiz ortak tarihe ve karşılıklı yarara dayalı"

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Kiev ile Ankara arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini dile getirerek, "Ukrayna'nın 31 yıllık bağımsızlık sürecinde iki ülke arasında çok sıkı işbirliği alanı geliştirdik ve bu işbirliği alanı oldukça geniş. İşbirliğimiz ortak tarihe ve karşılıklı yarara dayalı, bu nedenle sürekli güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini kaydeden Bodnar, Ankara ile Kiev arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması, vizesiz seyahat, savunma alanındaki işbirliği gibi birçok alanda adımlar atıldığını, bunların iki ülkeyi yakınlaştırdığını söyledi.

Bodnar, Türkiye ve Ukrayna'nın küresel gıda güvenliği açısından önemli rol oynadığını ve Karadeniz Tahıl Koridoru girişimini de başarılı şekilde yürüttüğünü belirtti.

NATO yetkilisi ve Sarkozy'nin sözlerine tepki

Büyükelçi Bodnar, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen'in Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği şeklindeki açıklamasına tepki göstererek bunun bir hata olduğunu ve Jenssen'in sözlerinden dolayı özür dilediğini belirtti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma fikrinden vazgeçmesi ve savaşın Rusya'nın ele geçirdiği diğer bölgelerde referandum yapılarak çözülebileceği yönündeki sözlerine ilişkin görüşü de sorulan Bodnar, bunların Sarkozy'nin şahsi görüşleri olduğunu, gerçeklikle alakasının olmadığını ve Fransa yönetiminin duruşunu yansıtmadığını ifade etti.

Bu tür önerilerin Ukrayna'nın bu konulardaki duruşunu test etme girişimi olduğunun altını çizen Bodnar, bunları reddettiklerini ve müzakere etmeyeceklerini belirtti.

Bodnar, savaşın başından bu yana bu tür önerilerin dillendirildiğin kaydederek, "Hiç kimse Ukrayna topraklarının ticaretini yapmak hakkında sahip değil. Ukrayna için çözümün ne olacağına yalnızca halkımız karar verecek. Bugün için çözüm de mümkün olduğu kadar bölgelerin özgürleştirilmesidir. Bu da 1991'deki sınırlar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzlaşma için karşılıklı adımlar atılmalı"

Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına hazır olduğunu dile getiren Bodnar, ancak Rusya'nın bazı tekliflerinin söz konusu anlaşmaya dahil edilmesi halinde Kiev'in de Ukrayna'dan başka limanların koridora dahil edilmesi, metal gibi diğer ürünlerin de ihracının önü açılması benzeri taleplerinin eklenmesi gerektiğini savundu.

Bodnar, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeni şartlar altında sürdürülmesi için Ukrayna'nın tek taraflı geri adım atmayacağına vurgu yaparak, "Tek taraflı geri adım olmayacak. Rusya'nın şartlarını kabul etmiyoruz. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Bunlar tek taraflı atılacak adımlar değil. Bir tartışma olmalı ve uzlaşmaya varabilmeniz için karşılıklı adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın "insani koridor" adını verdiği girişimin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne etkisi hakkında değerlendirmede bulunan Bodnar şunları kaydetti:

"Çoğunlukla tahliye amaçlı olmak üzere Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışını insani koridor olarak adlandırıyoruz. Aslında Rusya'ya rağmen isteyen gemilerin giriş çıkışları sağlanmalıydı diye düşünüyoruz. Bu aslında tahıl girişimin karşıtı değil onun uygulanma yönlerinden biri, alternatifi olabilir. Tahıl girişiminin amacı Ukrayna'dan tahıl sevkiyatıydı ve biz de bu yeni çabalarımızla farklı güzergah üzerinden aynı şeyi yapmayı teklif ediyoruz."

Karadeniz'deki tansiyonun 2014'ten bu yana yüksek olduğunu ve dünyanın buna gözünü kapadığını söyleyen Bodnar, "Kırım'ın işgaline Türkiye hariç herkes sessiz kaldı." dedi.

Ukrayna'nın başlattığı "insani koridor" girişiminin Karadeniz'de tansiyonu daha da yükseltebileceği yorumlarını değerlendiren Bodnar, "Başka ülkeler (bu girişime) dahil olur ve gemileri durdurulur veya el konursa (atacakları adım) onların kararı. Ruslarla ters düşebilirlerse, bunu yaparlar. Yapamazlarsa bu onlara kalmış bir şey. Kimseyi Rusya ile çatışmaya dahil etmiyoruz, sadece (Rusya ile devam eden) savaş ile hiçbir ilgisi olmayan barışçıl insani girişimize destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sunduğu "Barış Formülü"nün maddeleri arasında küresel gıda güvenliğinin yer aldığını ve tahıl koridorunu canlandırma girişiminde sürecini yönetmesi için gıda güvenliğine çok büyük katkı yapan ve bu alanda öncü olan Türkiye'yi önerdiklerini kaydetti.

Ukrayna'nın karşı saldırısı

Ukrayna'nın geçen aylarda başlattığı karşı saldırının beklenenden çok yavaş ilerlediği yönündeki yorumlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bodnar, Rusya'nın hem hava araçları hem asker sayısı hem de mühimmat açısından kendilerinden daha güçlü olduğuna dikkati çekti.

Bodnar, Batı'dan gelen silah yardımlarının da Rusya'nın üstünlüğünü kırmaya yeterli olmadığını ancak bu zorluklara rağmen Ukrayna güçlerinin karşı saldırı başlattığını ve her gün kilometrelerce olmasa da adım adım topraklarını geri aldığını söyledi.

Ukrayna'nın karşı saldırısında başarısız olduğu yönündeki eleştirilere tepki gösteren Bodnar, "Bu durumdan çıkış için Rus güçlerine saldırmaktan başka seçeneğimiz yok. Çünkü bir şeyi beklersek ardından Ruslar yeni yerleri işgal edecekler, yeni kişileri askere alacak ve (Ukrayna topraklarında ) ilerlemelerini yenilemeye çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bodnar, Ukrayna güçlerinin Rusların ilk savunma hattını kırdığını ve ilerlemesine devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.