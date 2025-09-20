Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'Kadın Mirası' Sergisi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Ukraynalı Kraliçeler ve Prensesler: Avrupa'nın Ortak Kadın Mirası" başlıklı sergi ve tanıtım programı düzenledi.

Avrupa Miras Günleri kapsamında Büyükelçilikte yapılan programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, eşi Leviza Celal ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Celal, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin köklü tarihinin hem Avrupa'ya hem de Asya'ya uzandığını belirterek Ukrayna tarihinde Türk adetlerinin yer aldığını ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Büyükelçi Celal'in eşi Leviza Celal de ülkesinin uzun zamandır Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Kiev Knezliği döneminden beri Ukraynalı Kraliçelerin Avrupa monarşileriyle hanedan bağı kurduğunu söyledi.

Kievli Anna Yaroslavna'nın Fransa Kraliçesi olduktan devlet işlerine katılarak Fransız tarihinde önemli izler bıraktığını ifade eden Celal, "Türkiye'de çok iyi tanınan Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası ilişkilerini etkilemiş ve barış girişimlerini desteklemiştir." dedi.

Celal, Ukraynalı kadınların bugün direnç ve ilhamın sembolü olduğunu, Ukrayna'nın modern mücadelesindeki rollerinin en az geçmişteki kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Hitapların ardından davetlilere geleneksel tatlı ikramı yapıldı.