Ukrayna'nın Andriivka köyünde halk zor şartlarda yaşamını sürdürüyor Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarındaki Andriivka köyünde savaşın başında yaşanan ağır çatışmalardan etkilenen Ukraynalı vatandaşlar yaşamlarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışıyor. Köyde yaşayan bazı aileler çatışmalarda zarar gören evlerini tamir ediyor. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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