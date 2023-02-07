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Ukrayna'nın 90 kişilik ekibi yola çıktı

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? Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı.

? Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gelen ekibin, işgalin başından itibaren arama-kurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeli olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade ederek "Depremler nedeniyle Türk halkının başına gelen trajediden dolayı başsağlığı diledim. Sonrasında yaşananların üstesinden gelmek için Ukrayna'dan Türkiye'ye bir grup kurtarıcı ve ekipman gönderme kararı konusunda kendisini bilgilendirdim. Yakında Türkiye'nin etkilenen bölgelerine ulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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