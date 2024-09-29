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Ukrayna Milli Muhafızları Günü'nde Rusya'nın Saldırıları Kınandı

Ukrayna Milli Muhafızları Günü'nde Rusya'nın Saldırıları Kınandı
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İstanbul'da düzenlenen Ukrayna Milli Muhafızları Günü etkinliğinde, Rusya'nın saldırıları kınandı. Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi talebiyle bir araya geldi ve 'Ukrayna bütündür, bölünemez' sloganları attı.

"Ukrayna Milli Muhafızları Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte Rusya'nın saldırıları kınandı.

Beyoğlu Odakule Meydanı'nda bir araya gelen İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya aleyhine pankart açtı.

Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden grup, "Ukrayna bütündür, bölünemez" sloganları attı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın işgal saldırılarının 949 gündür devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'ya destek olan ülkelere teşekkür eden Nedilskyi, "Bugün aramızda Rusya tarafından esir alınan tutuklularımızın yakınları da var. Onlara en derin teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sizin yardımınız ve koordineli çalışmalarınız, barışı ve Ukrayna'nın zaferini daha da yakınlaştırıyor. Sevdiklerinize bir an önce kavuşabilmeniz için dua ediyoruz." dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Sevimsoy ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını kaydetti.

Etkinliğe Kırım Türkleri ile bazı Çeçen ve Çerkes derneklerinden temsilciler katıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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