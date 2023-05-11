Ukrayna Mayın Temizliğine Yönelik Yeni Devlet Politikasını Uygulamaya Soktu

KİEV, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna, insani amaçlı mayın temizliği konusunda, mayın faaliyet standartlarının güncellenmesini öngören yeni bir devlet politikasını uygulamaya soktu.

Çarşamba günü hükümetin basın servisinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni politika, ulusal mayın faaliyet programının uygulanmasını ve uluslararası kuruluşların dahil olmasıyla mayın temizliği hizmetlerine yönelik bir piyasanın oluşturulmasını öngörüyor.

Politika ayrıca eğitim ve iletişim kampanyalarının yürütülmesini ve yenilikçi teknolojilerin aktif şekilde kullanılmasını da içeriyor.

Açıklamada, 30 ortak ülke ve kuruluşun insani amaçlı mayın temizliği konusunda Ukrayna'ya destek vermesine karşın mayın temizliği için daha fazla uzmana ve ekipmana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Ukrayna yetkilileri, ülke topraklarının yaklaşık 174.000 kilometrekaresinin patlayıcılarla dolu olduğunu ve Ukrayna topraklarının kara mayınlarından temizlenmesine yönelik çalışmalara yaklaşık 1.700 bomba imha mühendisi ve 12 mayın temizleme aracının katıldığını belirtti.

Ukrayna hükümeti, mayın temizliğini ülkenin hızla toparlanması için kilit öneme sahip beş önceliğinden biri olarak belirledi.