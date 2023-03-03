Ukrayna Mart 2022'den Bu Yana Rusya ile 38 Esir Takası Gerçekleştirdi Güncel Haberler KİEV, 3 Mart (Xinhua) -- Ukrayna, Mart 2022'den bu yana Rusya ile 38 esir takası yapıldığını açıkladı. KİEV, 3 Mart (Xinhua) -- Ukrayna, Mart 2022'den bu yana Rusya ile 38 esir takası yapıldığını açıkladı. Ukrayna'nın Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 1.756'sı askeri personel olmak üzere toplam 1.863 Ukraynalının serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre, geçen yıl Mart ayında faaliyete başladığından beri teşkilat Ukrayna ordu üyelerinin ailelerine yaklaşık 28.000 danışmanlık sağladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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