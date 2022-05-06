Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı - Haberler

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Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık." dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Mariupol, Telegram, Ukrayna, Güncel, Haberler

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