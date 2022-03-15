Ukrayna: Mariupol'den bugün yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna: Mariupol'den bugün yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Mariupol'den bugün yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, sadece bugün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insani koridordan tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, sadece bugün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insani koridordan tahliye edildiğini duyurdu.

Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaklaşık 20 bin kişi Mariupol'u özel araçlarla insani koridordan terk etti." ifadesini kullandı.

Ayrıca Timışenko, tahliye edilen kişilerin bir kısmının Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine ulaştığını kaydetti.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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