Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi - Haberler

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Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Medya, Güncel, Haberler

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