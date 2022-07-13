Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı - Haberler

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Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı

AA - Sarp Özer - Güncel
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Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı

???????Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.

??????? Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.

AA / Sarp Özer - Güncel

Birleşmiş Milletler Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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