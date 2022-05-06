Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda - Haberler

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Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğu bildirildi.

Ukrayna limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğu bildirildi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, yaptığı açıklamada, ülkedeki limanlarda yaklaşık 70 geminin bloke edildiğini kaydetti.

Vaskov, "Bugün, yaklaşık 70 gemi, denize açılmasının imkansız olduğu limanlarda bloke edilmiş durumda. Mürettebatla ilgili durum Mariupol'da en kötüydü, çünkü diğer limanlarda mürettebat karadan tahliye edilebildi." dedi.

Mariupol Ticari Deniz Limanı Devlet İşletmesi Müdürü İgor Barskiy de Mariupol Limanı'nda hala bloke olan 6 yabancı bayraklı geminin bulunduğunu belirterek, bazılarının tersane tarafından gereken onarım çalışmaları yapılmadan limandan ayrılamayacağını, Mariupol tersanesinin ise fiilen yok edildiğini dile getirdi.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Gemi, Güncel, Haberler

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