Ukrayna, Limanlardan Yaptığı İhracatta Ürün Yelpazesini Genişletmek İstiyor

KİEV, 14 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'da devlete bağlı Ukrinform haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre, Ukrayna, limanları aracılığıyla yaptığı ihracatta ürün yelpazesini genişletmeyi düşünüyor ve konuyu Türkiye ile görüşmeye hazır.

KİEV, 14 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'da devlete bağlı Ukrinform haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre, Ukrayna, limanları aracılığıyla yaptığı ihracatta ürün yelpazesini genişletmeyi düşünüyor ve konuyu Türkiye ile görüşmeye hazır.

Ukrinform'a göre, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Gelecekte Ukrayna'dan ürün ihracatı yelpazesini genişletme olasılığı konusunu gündeme getiriyoruz" dedi.

Bodnar, şu anda Ukrayna limanlarından açılan "yeşil koridor"un Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında sorunsuz çalıştığını söyledi.

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin yakında anlaşmanın uzatılması konusunda görüşeceklerini söyledi.

22 Temmuz'da Ukrayna ve Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile İstanbul'da ayrı ayrı, Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara gıda ve gübre sevkiyatını yeniden başlatmak için bir anlaşma imzaladı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı'na göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, Ukrayna limanlarından Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine 7,38 milyon ton tarım ürünü taşıyan toplam 331 gemi yola çıktı.

Anlaşmanın 19 Kasım'da sona ermesi planlanıyor.