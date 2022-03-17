Ukrayna lideri Zelenski ABD Kongresi'ne Seslendi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi önünde konuşma yaptı. Kongre üyelerine Kiev'den seslenen Zelenski, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı yaptı

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