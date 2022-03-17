Ukrayna lideri Zelenski ABD Kongresi'ne Seslendi
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi önünde konuşma yaptı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi önünde konuşma yaptı. Kongre üyelerine Kiev'den seslenen Zelenski, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı yaptı
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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